Kulüplü Genç Kadınlar Voleybol yarı final grup heyecanı bugün Tokat’ta başlıyor.

Grupta mücadele edecek Osmancık Belediyespor final grubuna yükselmek hedefi ile Tokat’a gitti.

Osmancık Belediyespor kadın voleybol takımı Tokat’a hareketinden önce Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında antrenör Ümit Gökgöz mücadele edecekleri rakipleri hakkında bilgiler verdi ve hedeflerinin Türkiye finallerine gitmek olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise ilçenin tanıtımı adına elde edilen başarıların son derece önemli olduğunu belirterek bayan voleybol takımına Tokat’ta başarılar diledi ve finallerde mücadele edeceklerine inandığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde yapılan teknik toplantının ardından bugün başlayacak yarı final grubunda Osmancık Belediyespor ile birlikte Trabzon İskofyaspor, Samsun Vezirköprüspor ve Sivas İl Özel İdarespor takımları mücadele edecek. Üç gün sürecek maçlar sonunda grup birincisi olan takım Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.