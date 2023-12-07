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Gençler C grubu Masa Tenisi bölge birinciliği hafta sonunda ilimizde yapılacak. 9-10 Aralık tarihlerinde ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda yapılaacak bölge birinciliğinde 24 ilden 50 takım ve 200 sporcu mücadele edecek.

Masa Tenisi Federasyonu tarafından her kategoride Türkiye Şampiyonlarında mücadele edecek takım ve sporcuları belirlemek için düzenlenen bölge birinciliğinde gençlerde heyecan hafta sonu yapılacak. Dört grup merkezinde yapılacak olan bölge birinciliğinin bir ayağıda ilimiz Atatürk Spor Salonu’dna yapılacak.

İki gün sürecek olan Bölge birinciliğinde kategorilerinde ilk dört sırayı alan takımlar bir üst tura çıkacak.