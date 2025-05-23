Halil ÖZTÜRK

Çorum FK U 19 takımı Türkiye finallerinde ikinci maçında Erzunumspor karşısında da öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak gruptaki tüm iddiasını kaybetti.

İlk maçında 1923 Mustafa Kemalpaşaspor karşısında öne geçen ancak bunu koruyamayan Çorum FK U 19 takımı Erzurumspor karşısına umutlarını devam ettirmek için çıktı. Maça iyi başlayan ve 4. dakikada Abdullah Enes ile öne geçen Çorum FK rakibin üzerine geldiği bölümlerde ani ataklarda final paslarını doğru yapamayınca pozisyon bulamadı.

İkinci yarıda ise fiziksel olarak oyundan düşen kırmızı siyahlı takım topa sahip olmaya başaramayınca baskı yedi. Son bölümde yüklenen rakibi önünde ani çıkışlarda doğru tercihleri bir türlü yapamayan Çorum FK 79. dakikada yediği beraberlik golünün ardından öne çıkmaya başladı ancak pozisyon üretemedi. Uzatmalarda ise kaleci Mehmet Emin’in büyük hatasından gelen ikinci Erzurumspor golü kırmızı siyahlı takımın tüm umutlarını bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada orta alandan Usaini Hassan’ın savunma arkasına pasına hareketlenen Abdullah Enes göğsü ile topu önüne aldı penaltı noktasına yakın noktadan sert vuruşla topu köşeden Erzurumspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Çorum FK savunması adeta uyudu altı pasın köşede bomboş durumda Muhammed kafayı vurdu zor olanı yaptı ve topu yandan auta gönderdi.

79. dakikada orta alandan ceza sahası yayına yapılan ortadaa Mustafa Taha sırtı dönük pozisyonda topu alda döndü kaleci ile çaprazda karşı karşıya kaldığı anda köşeden topu Çorum FK ağlarına göndererek skoru 1-1 yapan golü attı.

90+2. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci Mehmet Emin bom boy topa çıktı yanında kimse olmamasına karşın topu elinden kaçırınca topu iyi takip eden Mustafa Taha topu köşeden ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2