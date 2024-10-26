Bugün Çorum FK ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve Çorum’a hareket etti.

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Recep Karatepe yönetiminde İlhan Cavcav tesislerinde yaptığı antrenmanda dar alanda pas ve son bölümde kısa süreli taktik çalışma yaptı.

Recep Karatepe’nin Çorum FK maçı taktiksel uyarılarının ardından zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Recep Karatepe tarafından açıklanan maç kadrosu tesislerden Çorum’a hareket etti.

Akşam saatlerinde Çorum’a gelen Gençlerbirliği kafilesi otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.