Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in son haftasında evinde şampiyon Erzurum FK'yı konuk ediyor.

Ligde 70 puanla dördüncü sırada yer alan kırmızı siyahlılar, son hafta üçüncü olabilmek ve play off final bileti alabilmek için sahaya çıkıyor.

Çorum FK, Amed ve Erokspor'un puan kaybetmesi halinde üçüncü olarak play off final bileti alacak.

Kırmızı siyahlıların dördüncü olması halinde ise ev sahibi avantajı ile play off'a kalacak.

7 Mayıs'ta başlayacak play off'lar öncesi Çorum FK'nın rakibi ya Keçiörengücü ya da Bandırmaspor olacak.