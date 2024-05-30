Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım Türkiye üçüncüsü olan Elif Rana Bayat’ı ödüllendirdi.

Düzce’de 2-7 Mayıs tarinleri arasında Düzce’de yapılan Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Şampiyonasında +81 kiloda üçüncü olan Laçin Çamlıca Çok Programlı Lisesi öğrencisi Elif Rana Bayat Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım tarafından kabul edildi.

Wellness&peak clupspor öğrencili Elif Rana Bayat beraberinde antrenörü Aydın Fırat, Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mücahit Altınok ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Müdür Adnan Yıldırım Türkiye derecesi yapan sporcuyu tebrik etti ve ödüllendirdi.

Böyle başarılı sporcuların ilçelerinden çıkmasından dolayı mutluluğnu dile getirdi ve başarılarının devamını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım; ‘Sportif faaliyetleri her zaman destekleyeceğiz. Şampiyon sporcunun hazırlanmasında bizlere yardımcı olan ve salonunu açan Weellness&Peak clup işletmecisi Mehtap Uzunoğlu ve antrenörleri Aydın Fırat ile Ziyaettin Türkoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ekibine teşekkür ediyorum’ dedi.