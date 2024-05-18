19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda yapılan turnuvada 60 sporcu mücadele etti. Yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Küçük Mix Kategorisi : 1. Gürkan Yurdusay, 2. Mustafa Emin Zürriyet, 3. Elif Ballı, Yıldız Erkekler: 1. Çağan Kuzoluk, 2. Arda Bekir Hoşgör, 3. Adil Kerem Çalıkoğlu, 4. Hakan Koçak. Yıldız Kızlar: 1 . Zehra Arabacı, 2. İsra Özdoğan, 3. Beren Har, 4. Belinay Ballı. Genç Erkek: 1. Oğuz Köse, 2. Taha Enes Aktaş, 3. Efe Çatalçam, 4. Mehmethan Atak.

Büyük Erkekler: 1. Mehmet Naki Budak, 2. Ege Özceylan, 3. Ersan Ardıç, 4. Sertaç Karaman. Büyük Kızlar: 1. Aysu Güven, 2. Roksana Ahmediyan, 3. Gizem Çatalbaş, 4. Gönül Rabia Kışla. Özel Sporcular: 1. Hikmet Uysal, 2. Nuh Emre Uluşakan, 3. Görkem Atan.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.