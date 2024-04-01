Çorum Güzel Sanatlar Lisesi ile Bad Neuheim Musikschule arasında 2022 yılında oluşturulan “Gençlik Köprüsü Projesi” meyvelerini vermeye devam ediyor.

Alman – Türk Gençlik Köprüsü Derneği, Almanya Federal Aileler, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü, Wetterau Müzik Okulları ve Bad Neuheim Musıkschule Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 11 öğrenci, 3 öğretmen ve okul müdürleri ile 3 -11 Nisan tarihlerinde Çorum’da olacaklar.

Aylardır hazırlanılan programın finali, 7 Nisan Pazar akşamı saat 20.45’te Çorum Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenecek olan konser ile yapılacak.

Proje yetkilileri vatandaşları Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek olan konsere davet ettiler.