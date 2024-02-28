Gençlik Merkezleri arası Gençlig futbol il birinciliğinde mücadele sürüyor.

Merkez ve ilçelerdeki yurtlardan oluşturulan takımların mücadele ettiği Gençlik Merkezleri arası Gençlig futbol il birinciliğinde müsabakalar İtfaiye Sahasında oynanıyor.

Günün ilk maçında Laçin Gençlik Merkezi, Dodurga Gençlik Merkezi önünde 9-0 gibi farklı skorla galip geldi.

Kolpaçino ile Turan takımları arasındaki maçtan ise 7-3’lük skorla galip ayrılan Kolpaçino oldu.

Turnuvada gruplarda heyecam devam ediyor.