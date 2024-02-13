AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak'ı ziyaret ederek şehrin taleplerini iletti.

Bakan Bak, ziyarette yaptığı açıklamada çok yakında Çoruma gelerek, Gençlik ve Spor Bakanlığının Çorum’a yapacağı yatırımları açıklayacağını ifade etti.

Ahlatcı, Bakan Bak'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Milletvekili Ahlatcı daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek şehre yapılacak Polis Eğitim ve Konferans Merkezi hakkında taleplerini iletti.

Bakan Yerlikaya, merkezin çok yakın zamanda açılacağı haberini verdi.

Ahlatcı, Bakan Yerlikaya'ya misafirperverliği ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Ahlatcı’ya ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay’da eşlik etti.

