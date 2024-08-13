Cemil Çağlar'ın İl Milli Eğitim Müdürü olmasının ardından boşalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine kimin getireleceği merak konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü için bir kaç Çorumlu isim önerildi.

Bakanlık tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen uygulama kapsamında il müdürlüklerine o ilin nüfusuna kayıtlı bir ismin atanmayacağı ifade edildi.

Çorum GSM İl Müdürlüğü'ne Kayseri'den bir şube müdürünün atanacağı kurum içinde konuşulurken, atamayı Bakanlığın yapacağı öğrenildi.