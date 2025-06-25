Çorum Gençlik ve Spor ücretsiz spor okulları yaz dönemi kayıtları başladı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre çocuklarını yaz döneminde çocuklarını spora yönlendirmek isteyen veliler e devlet üzerinden spor bilgi sistemine girerek kayıtlarını yaptırabilecekler.

Gençlik ve Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarında bu yılki başlık ise ‘Yaza hareketli giriyonuz’ olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu yıl çkayıt açılan branşlar, atletizm, badminton, basketbol, bilardo, bilek güreşi, bocce, boks, cimnastik, curling, çim hokeyiyi, dart, futbol, güreş, halter, halk oyunları, hentbol, izcilik, judo, karate, kick boks, korfbol, masa tenisi, muaş thai, modern pentatlon, geleneksel okçuluk, oryantiring, tenis, taekwondo, voleybol, wushu ve özel sporcular ve engelliler kategorilerinde.