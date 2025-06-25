Mustafa Kemal Ortaokulu personeli hem 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi hem de bazı personellerin okuldan ayrılacak olması nedeniyle kahvaltı programı düzenledi.

Programda konuşan okul müdürü Duran Kurt, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederek başka okullara atananlara da yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Duran Kurt, ayrıca okula verdiği hizmetlerden dolayı müdür yardımcısı Mehmet Canbakan'a ve Okul Aile Birliği Başkanı Aynur Öztürk’e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kurt, okulda kısa süreliğine de olsa çalışma imkânı bulduğu öğretmenler İlhan Tekeli, Hülya Kurt Özdemir ve Gözde Şahin'e ayrı ayrı teşekkür ederek, bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar diledi.

Eğitim öğretim sürecinde sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki çalışmalarıyla öğrencilere destek olan öğretmenler Kasım Kale, Erdem Penez ve Sümeyra Teryakioğlu'na teşekkür plaketi verildi.

Okul müdürü Duran Kurt, geride kalan eğitim öğretim sürecinde gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı tüm öğretmenlere okul adına teşekkür etti.