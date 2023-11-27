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Öğretmenler günü Gençler ve Büyükler Kulüpler il birinciliğinde şampiyonluğu Gençlikspor kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan Öğretmenler Günü Gençler ve Büyükler Kulüpler il birinciliğinde 50 sporcu mücadele etti.

Yapılan maçlar sonunda takım sıralamasında Gençlikspor birinci Sungurluspor ikinci Dolunayspor üçüncü Ankaspor ise dördüncülük kupasını aldı.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:

KIZLAR:

44 Kilo: 1. Nisa Sarıaltın, 2. İrem İslam Yetik, 46 Kilo: 1. Kevser İrem Atıcı, 2. Ayşenur Kırcalı, 3. Sude Nur Uzanır 49 Kilo: 1. Sude Naz Başaran, 2. Medine Saçmacı, 3. Gözde Gökmen, 3. Seval Yardımcıoğlu 53 Kilo: 1. Yağmur Kazak, 2. Zeliha Köylü, 3. Melisa Demircioğlu, 3. Gizem Su Sarıtaş 57 Kilo: 1. Fatma Nur Yiğit 2. Zeynep Bahriye Nakaş, 3. Nihal Zehra Kayaer, 3. Zehra Can 63 Kilo: 1. Zeynep Alcılı, 2. İrem Ahıshalı, 3. Medine Gül Durmuş, 3. Merve Nur Karakaya 68 Kilo: 1. Ravza Avşar, 2. Elif Ağaçdan, 3. Nevruz Kaleli 73 Kilo: 1. Eylül Ecem Batak, 2. Sati Karaağaç. 73 Kilo: 1. Sevgi Can Göl

ERKEKLER: 48 Kilo: 1. Burak Daşdan, 2. Eren Şahin. 54 Kilo: 1. Mehmet Emin Dinçer, 2. Mustafa Arda Kabakçı, 3. İsa Uğur Ateş 58 Kilo: 1. Yaşar Nuri Kuyumcu, 2. Kuzey Ahmet Doğu, 3. Mehmethan Döngel. 63 Kilo: 1. Caner Beşikçi, 2. Emirhan Öztürk, 3. Ramis Efe Yargı, 3. Kürşat Ölmez. 68 Kilo: 1. Kasım Doğan Gür, 2. Ali Baran Görgün, 3. Tümer Manakralıoğlu, 3. Ayberk Demir. 74 Kilo: 1. İbrahim Efe Şanlı. 78 Kilo: 1. Fahrettin Öztemiz. 80 Kilo: 1. Salim Can Demir. +80 Kilo: 1. Emirhan Sarıaydın, 2. Üzeyir Yiğit Yargı.