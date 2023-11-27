Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyetimizin 100. Yılı 1. Öğretmen Spor Oyunları Flour Curling turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan turnuvada öğretmenlerden kurulu takımlar mücadele etti.

Yapılacak müsabakalar sonunda kadınlarda birinciliği Cumhuriyet Kadınları kazanırken Hızlı ve Öfkeli takımı ikinciliği Muhteşem İkili takımı üçüncülüğü Tiger Team takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Erkeklerde ise Hummers takımı birinci olurken Milönü takımı ikinciliği Baharalılar takımı üçüncü Şimşekler takımı ise dördüncülük kupasını oldu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.