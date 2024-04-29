Kırıkkale’de devam eden U 18 grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor finalde Ankara Sincan Belediyespor’a 1-0 yenilerek elendi.

Grupta Amasyaspor’u 3-0 yenen Mimar Sinan ikinci maçında Ankara Kavaklıderespor ile 1-1 berabere kalarak grup birincisi olarak finale yükseldi.

Kırıkkale Başpınar sahasında oynanan final maçında Mimar Sinan rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun oynadı.

İlk yarıda beş net pozisyon bulan temsilcimiz bunları gole çeviremezken Sincan Belediyespor ilk yarının sonlarında çıkarken kaptırdığı bir topla gelişen atakta bulduğu golle devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran üstün oynayan Mimar Sinan final bölümünde istediği golü bulamayınca maçtan 1-0 galip ayrılan Sincan Belediyespor yarı final grubuna yükselirken temsilcimiz gruplara veda etti.

Mimar Sinan Gençlikspor’u Kırıkkale grubunda TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı ve destek verdiler.

SAHA: Kırıkkale Başpınar.

HAKEMLER: Emre Bahçepınar.Abdulkadir İleri, Alperen Erduran.

MİMAR SİNANSPOR: Abdullah, Ahmet, Metehan, Turgut, Emirhan, Kerem, Talha, Yusuf Kuzucu, Koray, Yusuf Çöp, Yiğit Emin.

YEDEKLER: Mehmet, Yusuf Candemir, Egemen, Eren, Mustafa, Seydi Can, Ö.Faruk.

SİNCAN BELEDİYESPOR: Ali Eren, Özkan, Ali Faik, Yağız Efe, Arda, Ali, Teyfik, Miraç, Mustafa, Mehmet Can, Furkan.

YEDEKLER: İbrahim, A.Çağrı, Diyar, Aytunç, Ali, Oğuz Eren, A.Efe.