Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli ismi uzun süredir sakatlığı nedeni ile forma giyemiyordu.

Manisa FK maçında haftalar sonra kadroda yer alan ve son bölümde oyuna giren Geraldo ısınma sırasında tribünden gelen taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı ve onlarla selfi yaptı.

Geraldo maçın 73. dakikasında Eren Karadağ’ın yerine oyuna giren Geraldo tam iki ay ararın ardından maça çıktı.

Ligde 15 Şubat’ta Kocaelispor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyen Geraldo tam iki ay aranın ardından Manisa FK maçında kırmızı siyahlı formaya kavuştu.

Geraldo ligin kalan dört maçlık kritik dönemde takımın hücumdaki önemli bir gücü olacak.