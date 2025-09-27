Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda üreten firmalara yönelik denetimlerine devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ve kontrol görevlileri, İlde faaliyet gösteren ve ihracatta önemli paya sahip lavaş ve tortilla üretim tesislerinde denetim yaptı.

Gıda güvenliği ve kalite standartlarının korunması için yürütülen bu denetimlerin, hem iç piyasada hem de dış pazarlarda güvenilir ürün arzını sağlamaya yönelik büyük önem taşıdığı belirtilerek, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli üretim için çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.