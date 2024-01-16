Ahlatcı Çorum FK cuma akşamı Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına neşeli başladı. İkinci yarının ilk hafta maçında evinde Tuzlaspor’u nefes kesen bir mücadele sonunda 2-1 yenerek devreye moralli başlayan kırmızı siyahlı takım Giresunspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 13’de tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar. Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Tuzlaspor maçını değerlendirdi ve bu maçtaki mücadelelerinden dolayı tebrik etti,

Çorum FK’da Tuzlaspor maçında forma giyen futbolcular fitnes salonunda yenile ve jenerasyon hareketleri yaparak antrenmanı tamamladılar. Oynamayan ve az forma giyen futbolcular ise sahada kültür fizik ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada minyatür kale maç yaptılar.

Ahlatcı Çorum FK cuma akşamı Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.