Ahlatcı Çorum FK’nın play-off 1. turunda perşembe günü evinde oynayacağı Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında değişiklik yapılmazken kombine biletlerin ise sezonluk olduğu için geçersiz olduğu açıklandı.

Kulüp sosyal meyda hesabından yapılan açıklamaya göre dün saat 15 itibari ile pasolig üzerinden satışa çıkarılan Kocaelispor maçı bilet fiyatları sezon başındanberi uygulanan rakamlar oldu.

VİP tribün 300, sağ ve sol kapalı 200 maraton tribünü 100 kale arkaları 50 lira ve misafir tribün ise 65 liradan satışa çıktı.

Yapılan açıklamada 23-24 sezonu için alınan kombinelerin kullanım süresi dolduğu için play-off maçlarında geçerli olmadığı ve tüm taraftarların passo uygulamasından veya pasolig satış noktasından maç biletlerini temin etmeleri gerektiği açıklandı.