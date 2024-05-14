U 15 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Çankırı grubunda temsilcimiz Çorum Anadolu FK bugün ilk maçında Kırıkkale Ayyıldızspor ile karşılaşacak.

Çankırı’da bugün başlayacak U 15 grup birinciliğinin teknik toplantısı dün yapıldı. Altı takımın mücadele etmesi gereken grup birinciliğine Kırşehir şampiyonu gelmediği için beş takımlı kura çekimi yapıldı.

Yapılan kura çekimi sonunda Çorum Anadolu FK B grubunda Çorum Anadolu FK, Kırıkkale Ayyıldızspor ve Samsun Büyükşehir Belediyespor takımları yer aldı.

Çorum Anadolu FK grubundaki ilk maçta bugün saat 15’de Kırıkkale Ayyıldızspor takımı ile karşılaşacak.

Bugün kazanmamı halinde yarını dinlenerek geçirecek olan temsilcimiz grupta son maçında Samsun Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

A grubunda Samsun Atakum Belediyespor ve Ankara Hüseyin Gazi takımları yer aldı.

Bu grupta iki takım iki maç yapacaklar ve bu maçlar sonunda üstünlük sağlayan takım finale yükselecek.

Grup finali 17 Nisan cuma günü oynanaca maçla yarı final grubuna yükselecek.

Çorum grubu da bugün başlıyor

U 15 Çorum grubunda da heyecan bugün oynanacak iki maçla başlıyor.

Dün ASKF Toplantı Salonunda yapılan teknik toplantıda çekilen kura sonucunda A grubunda Amasya Suluova Gelişim Gençlikspor, Yozgat Yap Tur ve Tokat Toki İlköğretim Okulu, B grubunda ise Trabzon Yomraspor, Nevşehir 50 Gençlikspor ve Kayseri Kocasinan Şimşekspor takımları yer aldı.

Devane sahasında günün ilk maçında bugün saat 14’de Amasya Suluovaspor ile Yozgat Yapı Tur maçı oynanacak.

B grubunda ise saat 16’da Trabzon Yomraspor ile Nevşehir Gençlikspor maçı oynanacak. Grupta heyecan cuma günü oynanacak final maçı ile sona erecek.