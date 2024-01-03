Trendyol 1. lig takımlarından Giresunspor’da üçüncü teknik adam Serhat Güller oldu.

Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan Giresunspor’da ilk yarının ortalarında ise yeşil beyazlı kulüpte Mustafa Kaplan’ın ardından tecrübeli teknik adam Mehmet Birinci göreve başlamıştı. İlk yarının son maçının ardından birinci görevi bırakmıştı.

Bu ayrılığın ardından ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Giresunspor genç teknik adam Serhat Güller ile anlaştı. Boluspor, Mersin idman Yurdu, Denizlispor, Bandırmaspor, Körfezspor, Boluspor, Altay, İnegölspor, Pendikspor ve son olarakta 2018-19 sezonunda Afyonspor’da görev yaptı.