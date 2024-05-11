2004 yılında ilk görev yeri olan Türkiye İş Bankası Sungurlu Şubesi'nde gişe görevlisi olarak çalışmaya başlayan Selahattin Yalçın, 20 yıl sonra aynı bankaya Şube Müdürü olarak dönüş yaptı.

İLÇEYE GELEREK GÖREVİNE BAŞLADI

İlçeye gelerek görevine başlayan Selahattin Yalçın, Sungurlu’ya tekrar gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, ilçe halkının sıcakkanlı, sözüne sadık, çalışkan ve Sungurlu aşığı olduğunu söyledi. Yalçın, Sungurlu’nun gelişmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayarak, ilçenin konum olarak stratejik bir yerde olduğunu, yapılacak yatırımlarla örnek bir ilçe olacağını ifade etti.

İş Bankası Şube Müdürü Selahattin Yalçın, şöyle dedi:

“Sungurlu’da 2004 yılında ilk bankacılık hayatıma başladım ve burada 3 yıl hizmet verdim. Bankam başladığım Şubeme müdür olarak atayarak beni çok onurlandırdı. Sungurlu İlçesi tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan bir ilçedir. Sungurlu halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

4 AYRI İLDE GÖREV YAPTI

1976 yılında Çorum’da dünyaya gelen Selahattin Yalçın, Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Evli ve 3 çocuk babası Yalçın, Amasya, Çorum, İstanbul ve Samsun illerinde 20 yıl bankanın çeşitli birimlerinde görev yaptı.