Çölyak Derneği’nin girişimleriyle, dünyanın önde gelen glütensiz ürün markalarından Dr. Schär, Çorum’da glütensiz ekmek imalatına yönelik kapsamlı bir workshop gerçekleştirdi.

Dr. Schär Glütensiz un firması uzman diyetisyeni Dilara Demiran’ın önderliğinde düzenlenen etkinlik, glütensiz ekmek üretim çalışmaları için büyük bir umut kaynağı oldu.

Yönetim kurulu üyeleri, mutfağın glütensiz ustası Deniz Özbakır ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen workshopta; glütensiz ekmek üretim sürecinin bilimsel temelleri, un karışımlarının doğru kullanımı, çapraz bulaşmanın önlenmesi ve üretim hijyeni detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla üretilmesi planlanan glütensiz ekmek için formülasyon çalışmaları yapıldı. Atölye sırasında hazırlanan glütensiz ekmek ve simitler büyük beğeni topladı.

Uzm. Dyt. Dilara Demiran, katılımcılara hem teorik hem uygulamalı eğitim sunarak glütensiz ekmek üretiminde doğru tekniklerin önemini vurguladı. Kullanılan ham madde çeşitleri, ideal pişirme koşulları ve ürün stabilitesi üzerine yapılan uygulamalı çalışmalar yoğun ilgi gördü.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, etkinliğin amacının bölgedeki glütensiz üretim kapasitesini artırmak ve çölyaklı bireylerin güvenilir, sağlıklı ürünlere erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Bize bu imkânı sağlayan başta Uzman Diyetisyenimiz Dilara Demiran olmak üzere tüm Dr. Schär ekibine iş birlikleri için çok teşekkür ediyorum. Son derece verimli ve öğretici bir atölye çalışması oldu. Yakında hayata geçirmeyi planladığımız ‘sipariş üzerine glütensiz ekmek üretimi’ çalışmalarına önemli bir ışık tuttu. Glütensiz beslenen bireyler için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz onların hayatını kolaylaştırmak. Benzer eğitim ve farkındalık programlarıyla glütensiz yaşam bilincini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.