Çorum’da çölyak farkındalığı ve sağlıklı beslenme üzerine önemli bir buluşma gerçekleşti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Elemanı, Midyat MYO Aşçılık Program Başkanı Glütensiz Şef Süleyman Engin, Çorum Çölyak Derneği ve Karve Glutensiz’i ziyaret ederek glütensiz beslenme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Çölyaklıların yaşamını kolaylaştıracak ürünler, sağlıklı alternatifler ve glütensiz mutfak kültürünün gelişimi üzerine görüşmeler yapıldı. Z

iyarette Çorum Çölyak Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ve Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Coşkun’da hazır bulundu.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Konusu üzerinde ülkemizdeki en önemli ve başarılı uzmanlardan biri olan Glütensiz Şef Süleyman Engin’i ilimizde tekrar misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok projemizde yer alan ve her zaman derneğimize katkı sağlayan çok kıymetli bir insan. Glütensiz yaşam konusunda onun engin fikirlerinden yararlanmak bizim için önemli. Çölyaklı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için kendisiyle her zaman iş birliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çorum Çölyak Derneği’nin çölyaklı bireylere yönelik çalışmaları ve Karve Glutensiz’in doğal, katkısız ürünleri hakkında bilgi alan Engin, hem derneğin hem de markanın yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karve Glutensiz kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Gizem Coşkun, bu tür ziyaretlerin farkındalık ve motivasyon açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, glütensiz ürünlerin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

