Asgari ücret tespit sürecinde sona yaklaşılırken, beklentiler ve kulis bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısında ekonomik veriler masaya yatırılırken, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre, yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanması öngörülüyor. Erdursun, son toplantıyla birlikte rakamın şekillenmeye başladığını belirterek, geçmiş yıllarda olduğu gibi hedeflenen enflasyon doğrultusunda bir artış yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Yüzde 25 Artış Beklentisi Öne Çıkıyor

Kulislerde konuşulan oranlara göre, asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 civarında bir artış ihtimali öne çıkıyor. Bu senaryoya göre asgari ücretin 27 bin 500 – 28 bin lira bandında belirlenebileceği değerlendiriliyor.