Arca Çorum FK, Trabzonspor forması giyen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz’ün satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Genç futbolcu, 2026–2027 sezonunda kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

Göktan Gürpüz Kadroya Katıldı

ARCA Çorum FK, transfer dönemi çalışmaları kapsamında Trabzonspor ve Göktan Gürpüz ile anlaşma sağladı. Anlaşma doğrultusunda genç futbolcunun 2026–2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi gerçekleştirildi.

Almanya’da Yetişti

22 Ocak 2003 tarihinde Almanya’nın Duisburg kentinde dünyaya gelen Göktan Gürpüz, futbola Hamborn 07 altyapısında başladı. Daha sonra Schalke 04 ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giyen genç futbolcu, profesyonel kariyerine Borussia Dortmund II takımında adım attı.

Türkiye’de Trabzonspor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği formaları giyen Gürpüz, Türkiye’nin alt yaş millî takımlarında da görev aldı.

ARCA Çorum FK, Göktan Gürpüz’e kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer diledi.