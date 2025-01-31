Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen AK Parti 8.Olağan İl Kongresi’nde il başkanı olarak seçilen Av. Yakup Alar, bugün mazbatasını aldı.

Alar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve partililerle birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giderek, mazbatasını teslim aldı.

Mazbata töreninde konuşan Alar, siyasetin millete hizmet etme sanatı olduğunu söyledi.

AK Parti’nin 22 yıllık süreç içerisinde 19 defa seçim kazandığını hatırlatan Alar; “Bu seçim kazanmalarının altında iki tane faktör bulunmaktadır. Bir tanesi hizmet siyaseti, diğeri de gönül siyasetidir. Hizmet siyaseti okul, köprü, yol yapmaktır. Ama bir de gönül siyaseti vardır. Gönül siyaseti; milletin dertleriyle dertlenmek, milletin dertleriyle ilgilenmektir. Bizler Çorum teşkilatı olarak bu gönül siyasetini Çorum’da zirveye taşıyacağız inşallah. Biz teşkilat olarak diyoruz ki; Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Çorum olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.” Diye konuştu

Yakup Alar başkanlığındaki AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; “Abdul Baki Kartancı, Ahmet Balaban, Ali Evlüce, Ali İlker Tosun, Ali Sami Odabaş, Canan Bıyık, Cemil Öz, Faruk Özyılmaz, Davut Ak, Emre Çıtak, Erkam Özünel, Erkut Özçetinkaya, Erol Taşkan, Fadime Örskaya, Fatih Ceylan, Fatma İlkcan Aksu, Ferit Özşahin, Filiz Yüksel, Hatice Keser, İdris Keskin, İhsan Erzurumluoğlu, İlknur Çetin, İlknur Göktepe, Kadir Doğan, Mahmut Ölçer, Melikşah Çağlar, Mustafa Torun, Necip Kadri Yücel, Nurdan Karadaş, Nurettin Karaca, Osman Aktı, Osman Fatih Gümüş, Recep Özkaya, Safure Umutlu, Salih Çam, Saliha Köklükaya, Tuncay Yalçınkaya, Türker Semih İstanbullu, Zekeriya Kuyumcu