Şirket bu adımla, yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit edebilen sistemleriyle öne çıkan Anthropic ve OpenAI gibi rakipleriyle mücadelesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka derecelendirme listelerine göre Gemini 3.6 Flash, yazılım kodlama ve finansal işlemlerde yüksek performans gösteren önceki Flash sürümünün kabiliyetlerini daha da ileriye taşıyor. Yeni modelin kullanıcılara sunulan maliyetinin de daha düşük olduğu belirtiliyor.

Google, Gemini 3.5 Flash Cyber modelinin ise güvenlik açıklarını tespit etme ve yamalama süreçlerini büyük ölçekli diğer modellere kıyasla daha düşük maliyetle gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tanıtılan üçüncü model olan Gemini 3.5 Flash-Lite ise dijital kişisel asistan gibi çalışan özerk yapay zeka ajanslarının yönetimi gibi görevler için tasarlandı.

Gemini Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Tulsee Doshi yaptığı açıklamada, yeni Flash modellerinin verimlilik ile kalite arasındaki en ideal dengeyi sağlamak üzere inşa edildiğini ifade etti.

Şirketin en yüksek performanslı sistemi olması beklenen "Gemini 3.5 Pro" modeli üzerindeki çalışmalar da devam ediyor.

Google, mayıs ayında yaptığı açıklamada söz konusu modelin haziran ayında kullanıma sunulacağını bildirmişti. Modelin test süreçlerinin sürdüğünü belirten şirket, hazır olur olmaz geniş kitlelerin erişimine açılacağını duyurdu.

Siber güvenlik odaklı yarış kızışıyor

Son aylarda Anthropic, OpenAI ve Çinli girişimlerin yanı sıra Meta'nın yayımladığı yeni modeller rekabette öne çıkarken, siber güvenlik alanı yapay zeka sistemlerinin ana odak noktalarından biri haline geldi. Yapay zeka modelleri yazılımlardaki hataları insanlardan çok daha hızlı tespit edip düzeltebilirken, aynı zamanda siber saldırılar düzenlemek için de kullanılabiliyor.

Google, Gemini 3.5 Flash Cyber modelinde de güvenlik odaklı kısıtlı erişim yaklaşımının benimsendiğini açıkladı.

Şirket verilerine göre model, Karmaşık bir açık kaynak kodlu yazılım olan V8 JavaScript Engine üzerinde yapılan testlerde 55 farklı sorun tespit etti. Bunlar arasında daha önce hiçbir model tarafından saptanmamış 10 kritik güvenlik açığı yer alıyor.

Doshi, modelin ilk aşamada sadece hükümetler ve güvenilir ortakların kullanımına sunulacağını belirterek, bu sayede savunma ekiplerinin kritik açıkları kötü niyetli kullanımlardan önce kapatma imkanı bulacağını kaydetti.

Yeni Flash modellerinin önceki sürümlere kıyasla yüzde 17 daha az jeton (token) kullandığı, bunun da yazılım geliştiricilerin aynı işlemleri daha düşük maliyetle yapmasını sağlayacağı bildirildi.