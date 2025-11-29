Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ettiler.

İlimizde devam eden ve bugün sona erecek Görme Engelliler Futsal 1. lig müsabakalarıı yarın yapılacak maçlar ve ödül töreni ile sona erecek. Bu müsabakalar için ilimizde bulunan Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne müsabakalar için yapılan çalışmalar ve başarılı organize için teşekkür ettiler. İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a destekleri için teşekkür plaketi verdiler.

İl Müdürü Demirkıran da Görme Engelli sporcuları Çorum’da misafir etmekten ve 1. lig finallerine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Federasyon Yönetimine teşekkür etti.