Çorum FK bu akşam oynayacağı Alanyaspor Kupa ve pazartesi akşamı sahasında Pendikspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım saat 12’de başlayan antrenmana sakatlıkları bulunan Geraldo ve Petkoviç katılmazken hafif ağrısı olan Pedrinho da takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Antrenmana fitnes salonunda yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti.

Daha sonra sahanın farklı bölgelerine kurulan aletler arasında çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan kırmızı siyahlı takımdaha sonra yarı sahada taktik çalışma ile antrenmanı tamamladılar. Çorum FK’da bugün oynanacak Kupa maçında forma giymeyecek futbolcuların özel bir program dahilinde çalışacaklar.