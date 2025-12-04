Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Çorum FK'dan isteği karşılıksız kalmadı. Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, devlet korumasındaki çocuklar ve yaşlılar için Stadyumda bir locayı onlara tahsis etti.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruma ve bakım altındaki bireylerin sosyal hayata katılımı için yaptığı çalışmalar kapsamında engelli vatandaşlar, çocuklar ve huzurevi sakinlerinin maç heyecanını yerinde yaşaması için Arca Çorum FK yönetiminden özel bir talepte bulundu.

Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu'nun talebi değerlendirdi ve, onay vererek stadyumdaki localardan birinin kurumun misafirleri için ayrılması talimatını verdi. Bu kararla birlikte özel gereksinimli bireyler ve devlet korumasındaki çocuklar, Çorum FK'nın iç saha maçlarını tribün kalabalığına girmeden takip edebilecek. Refakatçileri eşliğinde stadyuma gelecek olan misafirler, karşılaşmaları kendilerine ayrılan özel alanda izleme imkanı bulacak.