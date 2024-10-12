Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında Çorum 19 Görme Engellilerspor kulübü sporcuları ii altın bir gülüş ve üç bronz madalya kazandılar.

9-12 Ekim tarihlerinde Konya Atletizm sahasında yapılan Türkiye Şampiyonasında 42 takımdan 257 sporcu mücadele etti.

Yapılan yarışmalar sonunda Yusuf Şen uzun atlamada altın madalya kazanırken 100 metre yarışında ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu ve şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

Kader Çetin de uzun atlamada birinci ve 100 metre yarışında ise üçüncü olarak şampiyonayı iki madalya ile tamamlayan diğer sporcumuz oldu.

Büşra Şimşek uzun atlamada ikinci olarak gümüş madalya alan diğer sporcumuz olurken Bayram Erdem ise gülle atmada üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorum 19 Görme Engellilerspor Kulübü Başkanı ve şampiyonayı iki madalya ile tamamlayan Yusuf Şen elde edilen başarıdan son derece mutlu olduklarını belirterek kendilerine her anlamda büyük destek veren antrenör Onur Karatosun’a katkıları için teşekkür etti.