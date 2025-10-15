Çorum’da 15 Ekim Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla görme engellilerin toplumdaki farkındalığını artırmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında görme engelliler ile öğrenciler birlikte Kadeş Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Katılımcılar, kaldırımdaki yol izi üzerinden Saat Kulesi PTT önüne kadar “Beyaz Baston Zinciri” oluşturarak yürüyüş yaptı.

Görme engellilerin sosyal yaşamdaki görünürlüğünü artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Altnokta Körler Derneği Başkanı Yaşar Kabakcı, STK temsilcileri, görme engelliler ve öğrenciler katıldı.