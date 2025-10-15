CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak Boğazkale ilçesindeki doktor sorununa dikkat çekti.

Turizm ilçesinde sadece 1 uzman aile hekimi ve 3 pratisyen hekim bulunduğunu belirten Tahtasız;

" 7500 yıllık tarihi olan, Hititlerin başkenti, ilk yazılı Kadeş Barış Anlaşması’nın imzalandığı Hattuşa Boğazkale İlçe Devlet Hastanemizde Çorum’un tüm ilçe hastanelerinde olduğu gibi uzman doktor eksiğimiz var. Turizm şehrinde, sadece 1 uzman aile hekimi ve 3 pratisyen hekim var. Hastalarımız, sürekli Sungurlu ve Çorum’a gitmek zorunda kalıyor." dedi

ASANSÖR ARIZALI, RÖGAR TIKALI

Üç katlı hastanede asansörlerin arızalı olduğunu ve aylardır yapılmadığını aktaran Tahtasız; "Hastanemizin rögarı tıkanmış, binanın bodrum katını kanalizasyon basmış, ilçede vidanjör yok; pis koku ve mikrop hastanemizi sarmış durumda. Gelen hastalarımızın sağlığını tehdit ediyor. Sağlık Bakanı Sn. Kemal Memişoğlu’na sesleniyorum. İnsanların sağlığını bozma noktasına gelen bu eksiklikleri bir an önce giderin." ifadelerini kullandı