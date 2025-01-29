Çorum'da motosiklet sürücüsü ile bisiklet sürücüsü arasında yaşanan gerilim sosyal medyada gündem oldu.

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde Bedesten önünde gerçekleşti.

Görüntülerde motosiklet sürücüsü bisiklet yoluna girerken, bisiklet yolundan ilerleyen bisiklet sürücüsünün tepkisiyle karşılaştı.

Bisiklet sürücüsü 'burası bisiklet yolu' diye tepkisini gösterirken, motosiklet sürücüsü ise 'Tamam kanka trafik var diye girdim çıkacam' diye karşılık verdi. Ardından bisiklet sürücüsü küfür edince motosiklet sürücüsü sinirlendi ve bisikletli genci iterek düşürdü.

Görüntüler sosyal medyada bugün en çok izlenen videolar arasına girerken, videoya yorum yapan vatandaşların bir kısmı bisiklet sürücüsünü haklı bulurken, bir kısmı ise bisikletli gencin küfür etmesi nedeniyle motosikletli genci haklı buldu.