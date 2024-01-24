Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım öğlen saatlerinde sahada topla teknik ve taktik akşam ise kondisyon salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile adelesinde sertleşme olan Nalepa tedbir amaçlı katılmadı.

Öğlen saat 12.20’de tesis sahasında yapılan antrenman ısırma hareketleri ile başladı ardından topla teknik geliştirme çalışması yaptıran Teknik Heyet daha sonra taktik çalışma yaptırdı.

Serkan Özbalta’nın bu çalışma sırasında Göztepe maçının oyun taktiği konusunda futbolcuları bilgilendirme yaptığı gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım bu çalışmanın ardından tesislerde dinlendi ve saat 17’de ise tesis fitnes salonunda çabuk kuvvet hareketleri yaptı.

Teknik Heyetin futbolculara bu çalışmada adele güçlendirmeye yönelik özel bir program uyguladığı öğrenildi.

Ahlatcı Çorum FK, Göztepe maçının hazarlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.