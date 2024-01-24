Masa Tenisi 2. liginde mücadele eden Çorum Belediyespor B takımı 1. sırayı 6. olarak tamamlayarak 1. lige yükselmek için play-off mücadelesi vermeye hak kazandı.

20-22 Ocak tarihleri arasında Eskişehir’de yapılan Masa Tenisi 2. lig 2. etap müsabakalarında mücadele eden Çorum Belediyespor B erkek takımı bu etapta yaptığı 7 maçta dört galibiyet üç mağlubiyet alarak tamamladı.

Antrenör Mahmut Can Öztuna ve Abdullah Gürbüz, Muhammed Fatih Candan, Berat Özdemir ve Ali Afşin Gül’den oluşan kadrosu ile Çorum Belediyespor B erkek takımı bu etapta İstanbul DSİspor’u 3-0 İzmir Büyükşehir’i 3-2, Hatay Antakya Belediyespor’u 3-1 Düzce Belediyespor’u 3-1 yendi. Ankara Hazerspor’a 3-2, Nevşehir Kapofspor’a 3-1 ve Isparta Gençlikspor’a ise 3-1 yenildi.

İki etap sonunda Nevşehir takımı 28 puanla birinci Konya Selçuklu Belediyespor 27 puanla ikinci Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 25 puanla üçünü İstanbul Yıldırımspor 24 puanla dördüncü olurken Isparta Genç Hareket ve Çorum Belediyespor B takımı ise 23’er puanla beşinci ve altıncı sıradı aldılar.

Play-off maçları sonunda 1. lige yükselen takımlar belli olacak.