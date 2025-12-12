Uzmanlar, kış gelmeden acillerde oluşacak yığılmaların önüne geçmek ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için Kovid-19 dönemine olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik önerisinde bulundu.

Sağlık yetkilileri, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda virüslerin daha kolay yayıldığını belirtirken, Kovi-19’un farklı varyantları ve diğer solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyenin öneminin devam ettiğinin altını çiziyorlar.

Yetkililer, kış aylarında artan hastalık riskine karşı toplumun dikkatli ve bilinçli davranmasının, hem bireysel sağlığın korunması hem de sağlık sisteminin yükünün hafifletilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguluyorlar.