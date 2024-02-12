1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Gülabibeyspor, Ulukavakspor önünde zorlanmadı ve 4-1 galip gelerek yoluna üç puanla devam etti.

Devane sahasında oynanan maçtın 13. dakikasında Gökhan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Gülabibeyspor ilk yarının kalan bölümünde pozisyonları değerlendiremedi. Ulukavakspor’un çabası ise gol getirmedi ve devreyi Gülabibeyspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında 17 dakika içinde Gülabibeyspor İsmail’in iki ve Sadık’ın attığı gollerle skoru 4-0 yaptı ve rahatladı. Ulukavakspor 79. dakikada Berat ile bir gol buldu ve maçtan 4-1 galip ayrılan Gülabibeyspor 33 puanla liderliğini devam ettirirken Ulukavakspor ise 16 puanla ve üçüncü sırada kaldı.