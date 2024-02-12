1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Mimar Sinan ligin ikinci yarısında büyük bir çıkış yapan HE Kültürspor’u ilk yarıdaki etkili futbolu ile 4-2 yenerek hesaplarını son iki haftaya taşıdı.

Devane sahasında oynanan maça çok hızlı başlayan Mimar Sinan Gençlikspor 14. dakikada Yiğit Emin’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonrada kontrolü elinde bulunduran Mimar Sinan Yusuf Can’ın 17. ve 34. dakikalarda attığı gollerle takımnı 3-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Mimar Sinan önünde Kültürspor ikinci yarının başında Boğaç ile bulduğu golle umutlandı ancak Fatih Serkan’ın 63. dakikada attığı golle Mimar Sinan farkı yeniden üçe çıkardı. Kültürspor’un Egemen ile bulduğu gol sonrasında Mimar sinan rakibine başka fırsat vermedi ve sahadan 4-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı ve 31 puana yükseldi. Kültürspor ise 15 puanda kaldı,