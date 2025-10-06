Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi’nde yürütülecek atıksu hattı altyapı çalışmaları nedeniyle, Bağcılar Caddesi – Bağcılar 27. Sokak kesişiminden başlayarak Bağcılar 27. Sokak, Bağcılar 4. Cadde ve Bağcılar 36. Sokak güzergâhında yol 7 Ekim 2025 tarihinden itibaren araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Çalışmalar tamamlanıncaya kadar vatandaşlarımızın alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica olunur." denildi