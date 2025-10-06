Hava sıcaklıklarının, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yarın kuvvetli yağış beklenen 20 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarın İç Anadolu'nun iç ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir için "turuncu", Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 23, İzmir'de 21, İstanbul'da 20, Samsun'da 24, Erzurum'da 23, Antalya'da 20 derece civarında seyredecek.