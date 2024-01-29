1. Amatör Küme’de geçen hafta ilk mağlubiyetini alan Gülabibeyspor evinde konuk ettiği Alaca Belediyespor’u ilk yarıdaki etkili oyunu ile 7-1 yenerek moral buldu.

Geçen hafta şampiyonluk yolunda ağır yara alan Gülabibeyspor ligde kalmak için geçen hafta aldığı galibiyet ile morallenen Alaca Belediyespor arasındaki maça Gülabibey fırtına gibi başladı.

4. dakikada Samet’in kendi kalesine attığı golle öne geçen Gülabibey bu yarıda peş peşe Ömer, Nuri, Sadık ve Onur’un golleri ile devreyi 5-0 önde tamamladı ve rahatladı.

İkinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koyan Gülabibeyspor’da Onur ikinci yarıda attığı iki golle kendisi üç golle maçın ismi olurken takımı son dakikalara 7-0 önde girdi.

Alaca Belediyespor 90. dakikada Ethem ile gol buldu ve maçta 7-1 Gülabibeyspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyet ile Gülabibeyspor 7 puanla liderliğini sürdürürken Alaca Belediyespor ise 3 puanda kaldı.