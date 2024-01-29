1. Amatör Küme’de geçen hafta ilk mağlubiyetini alan Gülabibeyspor evinde konuk ettiği Alaca Belediyespor’u ilk yarıdaki etkili oyunu ile 7-1 yenerek moral buldu.

Geçen hafta şampiyonluk yolunda ağır yara alan Gülabibeyspor ligde kalmak için geçen hafta aldığı galibiyet ile morallenen Alaca Belediyespor arasındaki maça Gülabibey fırtına gibi başladı.

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4. dakikada Samet’in kendi kalesine attığı golle öne geçen Gülabibey bu yarıda peş peşe Ömer, Nuri, Sadık ve Onur’un golleri ile devreyi 5-0 önde tamamladı ve rahatladı.

İkinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koyan Gülabibeyspor’da Onur ikinci yarıda attığı iki golle kendisi üç golle maçın ismi olurken takımı son dakikalara 7-0 önde girdi.

Alaca Belediyespor 90. dakikada Ethem ile gol buldu ve maçta 7-1 Gülabibeyspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyet ile Gülabibeyspor 7 puanla liderliğini sürdürürken Alaca Belediyespor ise 3 puanda kaldı.