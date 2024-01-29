1. Amatör Küme’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kültürspor grubun rahat takımlarından Ulukavakspor ile girdiği gol düellosunu 4-3 kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Devane sahasında oynanan maçın ilk yarısını Kültürspor Ahmet’in attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Muharrem ile beraberliği sağlayan Ulukavakspor önünde yeniden kontrolü eline alan Kültürspor Y. Berkay, Eyüp ve Muhammed’in golleri ile rakibi önünde 4-1 öne geçti.

Maçın son bölümünde Muharrem ve Berat’ın golleri ile skoru 4-3 yapan Kültürspor maçı bu skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Bu galibiyet ile Kültürspor 12 puanla yerini sağlama alarak düşme hattından iyice uzaklaştı, Ulukavakspor ise 15 puanda kaldı.