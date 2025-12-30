Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasındaki ipler iyice gerildi.

Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen'e yüklenen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." demişti.

"KİN DEĞİL AVUKAT TUTUYORUM"

Destici'nin partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı bu açıklamaya Gülben Ergen'den cevap geldi. Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dava açacağını ve kazandığı tazminatla yine anaokulu açacağını söyledi.

Ergen paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Destici, unutma ben kin değil, avukat tutuyorum. Üç beş alkış için hayatını çocuklara ve kadınlara adamış bana yönelttiğin çirkin iftiralar ve ötekileştirici üslubun için ikisini de tutacağım."

KAZANDIĞIM TAZMİNATLA ANAOKULU AÇACAĞIM

Ergen kazandığı tazminatla yine anaokulu açacağını vurguladı ve "Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım. Adıyaman halkından, benden, toplum yararı ve çocukların okul öncesi eğitimi için çalışan derneğimden özür dileyeceksin." dedi.

Gülben Ergen açıklamasında şunları söyledi: "Sen hayatında hiç Anaokulu açtın mı? Ben 60 tane açtım. Sen Rojin'in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi? Sen Ahmet Minguzi'nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, infaz yasasına baş kaldırıp, haksızlık karşısında haykırdın mı? Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla Bebeğin ölümünden haberdar mısın?

Seni savcılık makamına şikayet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım."