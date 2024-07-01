Çorum’da milli görüş camiasının önde gelen isimlerinden aynı zamanda Yeşilay yönetim kurulu üyesi olan Adnan Cıdık, Ayakkabıcılar Arastası’nda Hamit Cami Sokak Numara 23 adresinde (Sakkaoğlu Poşetlik hizası) Gülnihal Unlu Mamulleri isminde işyeri açtı.
AÇILIŞ YARIN SAAT 10.00’DA
2 Temmuz Salı günü saat 11.00’de Gülnihal Unlu Mamulleri’nin açılışını yapacağını belirten Adnan Cıdık, açılış nedeniyle arastada keşkek ikramında bulunacağını aktardı.
“Mekânımız dar ama gönlümüz geniş” diyen Cıdık, “Ev yapımı lezzetli gözleme çeşitlerimiz, katmer ve poaçalarımızdan tatmak isteyen vatandaşlarımızı yeni işyerimize bekliyoruz” dedi.
Editör: Murat Çetin