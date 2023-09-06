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AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Alaca Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan Alaca-Çorum yolunda incelemelerde bulundu.

Murat Günay’a incelemelerde Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Ağaçdan eşlik etti.

Alaca-Çorum yoluna 2 bin 500 metre sıcak asfalt serimi yapıldığını belirten Günay, “Alaca ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçelerimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde “Gönül Belediyeciliği” ile her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Bu yolun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yaparsa AK Parti yapar” dedi.