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Yaz mevsiminin sonuna yaklaştığımız bugünlerde ülkemizin birçok bölgesinde salça telaşı başladı.

Çorum’da da kadınlar yaz güneşinde kızaran domateslerden salça yapımına başladı.

Kışlık salça yapımı için birçok vatandaş salçalık domates ve biberi pazardan alırken, kendi arazisi ve imkanı olan vatandaşlar hem kendi ihtiyaçlarını, hem de gelir maksatlı salça yapımına başladı. Domates ve biber karışımı salça yapımı zaman ve uzun uğraş gerektiriyor.

Salça yapımı ile ilgili bilgi veren kadınlar; “Domatesler üreticilerden alındıktan sonra, önce yıkanıyor ve doğranıyor. Ardından torbalara aktarılan domatesler 2-3 gün dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra kıvama gelen domatesler bu vakitlerde mahalle mahalle gezen domates çekici olarak bilinen kişilere ait makinalardan geçiriliyor. Ve daha sonra önceden hazırlanan teşt yada kazanlara koyularak odun ateşinde kaynamaya bırakılıyor. Arada içine bir miktar da tuz atılıyor. Kıvamını alan ezilmiş domatesler kaynadıktan sonra salça halini alıyor. Salçalar uygun kaplara koyulduktan sonra kilerlerde saklanıyor.” dediler