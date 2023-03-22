3 yıldır yapılamayan ihale!

FATİH BATTAR

Çorum’da 200 yataklı olarak planlanan devlet hastanesi ihalesinin yine gerçekleşmedi.

Gazetemizin defalarca gündeme getirdiği hastane ihalesinin 17 Mart’ta yapılması planlanıyordu ancak müteahhit firmaların ihaleye yanaşmaması nedeniyle yine iptal oldu.

Edinilen bilgilere göre, 2021 yılı Sağlık Bakanlığı Yatırım Programı’nda yer alan Çorum Devlet Hastanesi 3 yılda 6 kere iptal edildi. Geçtiğimiz yıl 3 kere ihaleye çıkan ancak artan inşaat maliyetleri nedeniyle bir türlü gerçekleşemeyen hastane ihalesi, 2023 yılına bırakılmıştı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri yaptıkları açıklamada Ocak ayında ihalenin yapılacağını kamuoyuna duyurmuş ancak Ocak ayında yapılan ihaleye yine hiçbir firma katılmamıştı. En son geçtiğimiz haftalarda AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hastanenin ihalesinin 17 Mart’ta yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı da ihale tarihini web sitesinden duyurdu ancak 3 yılda 6 kere iptal edilen hastane ihalesi firmaların katılmamasından dolayı iptal oldu.

Geçtiğimiz yıl 160 milyona ihale edilmesi planlanan ancak inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı bu yıl 726 milyon liraya yükseltilen Çorum Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanlığı önümüzdeki süreçte yeniden ihaleye çıkacak.

Çorum’da hem kamuoyu hem de vatandaşlar, hastanenin ihalesini merakla beklerken, bir türlü gerçekleşemeyen ihale nedeniyle vatandaşlar tepki gösteriyor. 2021 yılında yatırım programına alınan hastanenin şimdiye kadar bitirilmesi gerekirken, daha halen ihalesinin bile yapılmamasına anlam veremediklerini söyleyen vatandaşlar, Çorum’da öncelikli yatırımın hastane olması gerektiğini ifade ederek, milletvekillerinin ve yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023, 19:01